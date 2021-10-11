11:09  11 октября
В Украине 16 областей соответствуют "оранжевому" уровню опасности
14:19  11 октября
Суд отказался арестовывать мэра Одессы Геннадия Труханова
17:38  11 октября
На Донбассе боевики четыре раза нарушили "тишину", один наш военный ранен
UA | RU
UA | RU
11 октября 2021, 21:20 3

Нападение на журналистов: глава госбанка подал в отставку

11 октября 2021, 21:20 3
Читайте також українською мовою
из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Отстранен от должности после нападения на журналистов глава правления "Укрэксимбанка" Евгений Мецгер подал в отставку.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на его Facebook.

"Сегодня я написал заявление об увольнении с должности председателя правления АО Укрэксимбанк. Это логичный шаг-единственно возможный в ситуации, когда нужно отвлечь негативные последствия для банка", - отметил Мецгер

Он отметил, что написание заявления об отставке является его собственной оценкой того, что произошло в банке.

"Надеюсь, что этот шаг поможет восстановлению доверия к банку", – отметил Мецгер.

Напомним, что 11 октября суд отправил Евгения Мецгера под домашний арест.

Председатель правления "Укрэксимбанка" Евгений Мецгер не смог сдержать себя и набросился на журналистов программы"Схемы" из-за вопроса о том, почему его банк выдал магатомиллионный кредит бизнесмену, который ведет бизнес и платит налоги в так называемой "ДНР". Мецгер дал указание схватить оператора "Схем" Александра Мазуру, отобрать у него две камеры и удалить весь записанный материал.

Офис Генпрокурора открыл уголовное производство из-за нападения на журналистов "Схем", а сам глава финучреждения отстранен от должности до завершения расследования.

Укрэксимбанк банки нападение Схемы отставка

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Убежище либерал-националистов. Как Притула собирает свою новую команду из успешных "старых лиц" Западной Украины
Взять на крючок. Кто и зачем вспомнил о земельных сделках Труханова и Галантерника
Все публикации »
Алексей Голобуцкий
Владимир Фесенко
Виктор Таран
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram