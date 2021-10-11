Нападение на журналистов: глава госбанка подал в отставку

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Отстранен от должности после нападения на журналистов глава правления "Укрэксимбанка" Евгений Мецгер подал в отставку.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на его Facebook.

"Сегодня я написал заявление об увольнении с должности председателя правления АО Укрэксимбанк. Это логичный шаг-единственно возможный в ситуации, когда нужно отвлечь негативные последствия для банка", - отметил Мецгер

Он отметил, что написание заявления об отставке является его собственной оценкой того, что произошло в банке.

"Надеюсь, что этот шаг поможет восстановлению доверия к банку", – отметил Мецгер.

Напомним, что 11 октября суд отправил Евгения Мецгера под домашний арест.

Председатель правления "Укрэксимбанка" Евгений Мецгер не смог сдержать себя и набросился на журналистов программы"Схемы" из-за вопроса о том, почему его банк выдал магатомиллионный кредит бизнесмену, который ведет бизнес и платит налоги в так называемой "ДНР". Мецгер дал указание схватить оператора "Схем" Александра Мазуру, отобрать у него две камеры и удалить весь записанный материал.

Офис Генпрокурора открыл уголовное производство из-за нападения на журналистов "Схем", а сам глава финучреждения отстранен от должности до завершения расследования.