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11 октября 2021, 16:42 9

Нападение на журналистов "Схем": Суд отправил отстраненного руководителя госбанка под домашний арест

11 октября 2021, 16:42 9
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из открытых источников
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Суд избрал меру пресечения отстраненному руководителю "Укрэксимбанка" Евгению Мецгеру в виде ночного домашнего ареста

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на "Украина 24".

Прокуратура просила суд избрать для отстраненного от должности главы Укрэксимбанка Евгения Мецгера меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Напомним, что председатель правления "Укрэксимбанка" Евгений Мецгер не смог сдержать себя и набросился на журналистов программы"Схемы" из-за вопроса о том, почему его банк выдал магатомиллионный кредит бизнесмену, который ведет бизнес и платит налоги в так называемой "ДНР". Мецгер дал указание схватить оператора "Схем" Александра Мазуру, отобрать у него две камеры и удалить весь записанный материал.

Офис Генпрокурора открыл уголовное производство из-за нападения на журналистов "Схем", а сам глава финучреждения отстранен от должности до завершения расследования.

Офис генпрокурора расследование кредит домашний арест

 
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