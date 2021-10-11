Нападение на журналистов "Схем": Суд отправил отстраненного руководителя госбанка под домашний арест

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Об этом пишет RegioNews со ссылкой на "Украина 24".

Прокуратура просила суд избрать для отстраненного от должности главы Укрэксимбанка Евгения Мецгера меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Напомним, что председатель правления "Укрэксимбанка" Евгений Мецгер не смог сдержать себя и набросился на журналистов программы"Схемы" из-за вопроса о том, почему его банк выдал магатомиллионный кредит бизнесмену, который ведет бизнес и платит налоги в так называемой "ДНР". Мецгер дал указание схватить оператора "Схем" Александра Мазуру, отобрать у него две камеры и удалить весь записанный материал.

Офис Генпрокурора открыл уголовное производство из-за нападения на журналистов "Схем", а сам глава финучреждения отстранен от должности до завершения расследования.