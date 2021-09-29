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29 вересня 2021, 18:51 33

В ОАСК кажуть, що Вовка оштрафували незаконно

29 вересня 2021, 18:51 33
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Фото з відкритих джерел
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Окружний адміністративний суд Києва відреагував на рішення Вищого антикорупційного суду щодо накладення штрафу на голову установи Павла Вовка

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу ОАСК.

В ОАСК стверджують, що накладення на Вовка штрафу у розмірі 4540 гривень є незаконним, бо глава суду нібито "не має статусу підозрюваного у справі щодо якої його нібито викликали".

Нагадаємо, що на Вовка наклали грошове стягнення у розмірі двох прожиткових мінімумів для працездатних осіб, тобто 4540 гривні. Причиною накладання стягнення стали постійні неявки голови Окружного адмінсуду Києва до антикорупційного суду, де слухаються два клопотання про відсторонення його від посади, а також застосування запобіжного заходу у виді застави. Це максимальна сума стягнення, яка передбачена законодавством.

Відомо, що НАБУ повідомило про підозру Вовку 17 липня 2020 року. Також повідомлення про підозру вручили п’яти іншим суддям і керівнику Державної судової адміністрації Зиновію Холоднюку. Їм інкримінують створення злочинної організації та захоплення влади в рамках справ Майдану.

Україна оаск суд Павло Вовк штраф

 
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