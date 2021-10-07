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07 жовтня 2021, 10:42

В Україні вже 12 "помаранчевих" регіонів - МОЗ

07 жовтня 2021, 10:42
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з відкритих джерел
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Станом на ранок 7 жовтня за критеріями Міністерства охорони здоров’я вже 12 регіонів України відповідають помаранчевому рівні епідемічної небезпеки

Про це пише RegioNews з посиланням на дані МОЗ.

Зокрема, у Дніпропетровській області рівень продовжує зростати рівень госпіталізацій. Станом на ранок 7 жовтня він уже становить 62,7% за норми не вище 60%.

У Донецькій області також перевищено рівень госпіталізацій(65,2%) та продовжує збільшуватися кількість зайнятих ліжок з киснем(69% за норми не більше 65%)

У Житомирській області три дні поспіль перевищено норму за показником коефіцієнт виявлення випадків інфікування, а також два дні поспіль - рівень госпіталізацій.

Також у Херсонській області три дні послі перевищено норматив за рівнем госпіталізацій(76,7%), а також за динамікою рівня госпіталізацій(62,2%).

Нагадаємо, що в Україні за 6 жовтня виявили 15 125 нових хворих коронавірусом. Найбільша кількість нових хворих у Харківській та Львівській областях.

МОЗ ушпиталення кисень хвороба

 
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