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16 серпня 2021, 16:39 12

ДБР повідомило про підозру у перевищенні повноважень колишньому чиновнику Міноборони

16 серпня 2021, 16:39 12
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Пресслужба ДБР
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Слідчі Державного бюро розслідувань повідомили про підозру колишньому директору Департаменту Міністерства оборони України, який закупив непридатні для використання у війську антиснайперські системи на 8,7 млн гривень

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу ДБР

"Експосадовець, зловживаючи владою, закупив так звані антиснайперські системи. Експертиза встановила, що прилади непридатні для використання у Збройних Силах України. Вони містили демаскуючі елементи, що становило загрозу для життя та здоров’я військовослужбовців під час використання зазначених приладів у бойових умовах. Прилади до того ж не відповідають потребам закупівлі, через що державі було завдано збитків на понад 8,7 млн гривень", - зазначається у повідомленні.

Колишньому високопосадовцю Міністерства оборони України повідомлено про підозру у перевищенні військовою службовою особою влади та службових повноважень, тобто умисному вчиненні дій, які явно виходять за межі наданих йому прав та повноважень, вчиненого групою осіб, в умовах особливого періоду, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 4 ст. 426-1 КК України).

У разі доведення вини йому загрожує позбавлення волі на строк від семи до десяти років.

Нагадаємо, що минулого року на Херсонщині викрили чиновника на продажі держземлі на 1.8 млн гривень.

ДБР військова техніка Міноборони кримінальна справа

 
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