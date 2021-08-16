ДБР повідомило про підозру у перевищенні повноважень колишньому чиновнику Міноборони

Пресслужба ДБР

Слідчі Державного бюро розслідувань повідомили про підозру колишньому директору Департаменту Міністерства оборони України, який закупив непридатні для використання у війську антиснайперські системи на 8,7 млн гривень

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу ДБР

"Експосадовець, зловживаючи владою, закупив так звані антиснайперські системи. Експертиза встановила, що прилади непридатні для використання у Збройних Силах України. Вони містили демаскуючі елементи, що становило загрозу для життя та здоров’я військовослужбовців під час використання зазначених приладів у бойових умовах. Прилади до того ж не відповідають потребам закупівлі, через що державі було завдано збитків на понад 8,7 млн гривень", - зазначається у повідомленні.

Колишньому високопосадовцю Міністерства оборони України повідомлено про підозру у перевищенні військовою службовою особою влади та службових повноважень, тобто умисному вчиненні дій, які явно виходять за межі наданих йому прав та повноважень, вчиненого групою осіб, в умовах особливого періоду, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 4 ст. 426-1 КК України).

У разі доведення вини йому загрожує позбавлення волі на строк від семи до десяти років.

Нагадаємо, що минулого року на Херсонщині викрили чиновника на продажі держземлі на 1.8 млн гривень.