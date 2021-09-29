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29 вересня 2021, 13:12 165

Україна з 1 жовтня остаточно перейде на електронні лікарняні - депутат

29 вересня 2021, 13:12 165
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з відкритих джерел
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З 1 жовтня оформлення усіх лікарняних буде відбуватись винятково з внесенням даних до електронної системи охорони здоров’я

Про це пише RegioNews з посиланням на Телеграм очільника комітету Верховної ради з питань охорони здоров’я Михайла Радуцького.

За його словами, впровадження е-лікарняних дозволить більш ефективно боротися з корупцію.

"Електронна система дозволяє перевірити, скільки та кому той чи інший лікар листів непрацездатності. Адже кожен документ має бути затверджений власним електронним підписом медпрацівника", - зазначив депутат, додавши, що за 8 місяців цього року отримано для виплат листків непрацездатності на суму майже 10 млрд грн.

Радуцький нагадав, що система е-лікарняних запрацювала з червня. Попередньо вже з 1 вересня усі медичні заклади мали перейти на оформлення е-лікарняних.

"Але на початок осені з 3 тисяч закладів у електронній системі змогли працювати лише 2,2 тисячі… Станом на 27 вересня 137 тисяч медичних працівників пройшли онлайн навчання, 2,9 тис медзакладів вже оформлюють е-лікарняні, з початку роботи системи створено майже 1 млн медичних висновків про непрацездатність. Лише 100 лікарень поки що не змогли налаштуватись на роботу в нових умовах, але до 1 жовтня є час, щоб "підключити" ці заклади до електронної системи", - додав Радуцький.

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