Украина с 1 октября окончательно перейдет на электронные больничные - депутат

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С 1 октября оформление всех больничных будет происходить исключительно с внесением данных в электронную систему здравоохранения

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Телеграмм главы комитета Верховной рады по вопросам здравоохранения Михаила Радуцкого.

По его словам, внедрение е-больничных позволит более эффективно бороться с коррупцией.

"Электронная система позволяет проверить, сколько и кому тот или иной врач листов нетрудоспособности. Ведь каждый документ должен быть утвержден собственной электронной подписью медработника", - отметил депутат, добавив, что за 8 месяцев этого года получено для выплат листков нетрудоспособности на сумму почти 10 млрд грн.

Радуцкий напомнил, что система е-больничных заработала с июня. Предварительно уже с 1 сентября все медицинские учреждения должны были перейти на оформление е-больничных.

"Но на начало осени из 3 тысяч заведений в электронной системе смогли работать лишь 2,2 тысячи... по Состоянию на 27 сентября 137 тысяч медицинских работников прошли онлайн обучение, 2,9 тыс медучреждений уже оформляют е-больничные, с начала работы системы создано почти 1 млн медицинских заключений о нетрудоспособности. Только 100 больниц пока не смогли настроиться на работу в новых условиях, но до 1 октября есть время, чтобы "подключить" эти заведения к электронной системе",- добавил Радуцкий.