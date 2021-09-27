У МВС анонсували купівлю\продаж авто через "Дію": як працюватиме послуга

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В Україні у електронному кабінеті водія і на порталі “Дія” водії невдовзі зможуть оформити договір купівлі-продажу автомобіля онлайн

Про це пише RegioNews з посиланням на Головний сервісний центр Міністерства внутрішніх справ..

"Невдовзі автовласники зможуть укладати договір купівлі-продажу онлайн. Дане нововведення передбачене постановою Кабінету Міністрів України від 22 вересня № 1007 "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України”, - уточнюється у повідомленні.

Послугою можна буде скористатися в електронному кабінеті водія та на Єдиному державному вебпорталі електронних послуг "Дія”.

Передбачається, що продавець і покупець, авторизувавшись, будуть заповнювати договір щодо купівлі-продажу автомобіля у електронному вигляді, і після цього документ автоматично надсилатиметься до сервісного центру МВС для проведення усіх передбачених перевірок за відповідними реєстрами.

Після позитивного опрацювання адміністратором продавець та покупець накладатимуть кваліфіковані електронні підписи і договір щодо купівлі-продажу авто уважатиметься укладеним.

Поанується, що купівля\продаж авта по новому буде реалізоване сервісними центрами МВС України упродовж півроку після набрання чинності цієї урядової постанови.