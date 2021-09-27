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27 вересня 2021, 18:15 20

ПАРЄ відхилила кандидатури України на посаду судді ЄСПЛ - депутат

27 вересня 2021, 18:15 20
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з відкритих джерел
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ПАРЄ остаточно відхилила український список кандидатів на посаду судді Європейського суду з прав людини

Про це пише RegioNews з посиланням на Телеграм канал нардепа Олексія Гончаренка.

"Основна причина - висунення серед кандидатів депутата від "Слуги народу" і члена ПАРЄ Олександра Мережка. Тепер українській владі треба проводити новий конкурс", - додав парламентарій.

Нагадаємо, що в травні 2021 року конкурсна комісія відібрала трьох претендентів на посаду судді ЄСПЛ за квотою України. Це Микола Гнатовський, нардеп і голова парламентського комітету у закордонних справах Олександр Мережко і Гаяне Нуріджанян. Спочатку на посаду судді від України претендували 17 осіб. Серед них екс-омбудсмен Валерія Лутковська.

Повноваження судді ЄСПЛ від України Ганни Юдківської закінчилися, однак вона продовжує працювати.

ЄСПЛ суддя Омбудсмен комітет депутат

 
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