ПАСЕ отклонила кандидатуры Украины на должность судьи ЕСПЧ - депутат

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ПАСЕ окончательно отклонила украинский список кандидатов на должность судьи Европейского суда по правам человека

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Телеграм канал нардепа Алексея Гончаренко.

"Основная причина - выдвижение среди кандидатов депутата от "Слуги народа" и члена ПАСЕ Александра Мережко. Теперь украинским властям надо проводить новый конкурс", - добавил парламентарий.

Напомним, что в мае 2021 года конкурсная комиссия отобрала трех претендентов на должность судьи ЕСПЧ по квоте Украины. Это Николай Гнатовский, нардеп и председатель парламентского комитета по иностранным делам Александр Мережко и Гаяне Нуриджанян. Изначально на должность судьи от Украины претендовали 17 человек. Среди них экс-омбудсмен Валерия Лутковская.

Полномочия судьи ЕСПЧ по квоте Украины Анны Юдковской завершились, однако она продолжает работать.