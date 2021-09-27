Ляшко погрожує відстороненням головлікарям за підробку COVID-сертифікатів

Фото: МОЗ

Міністерство охорони здоров'я вимагає відсторонювати головлікарів за підробку свідоцтв про вакцинацію в їхніх лікарнях

Як пише RegioNews з посиланням на Facebook МОЗ, їх можуть відсторонювати від обов'язків на час слідства.

За словами міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, на сьогодні на кількох лікарів вже завели кримінальні справи за підробку свідоцтв.

"Ми офіційно направимо подання до власників закладів охорони здоров'я, де працюють ці лікарі, - об'єднаних територіальних громад - ​​з проханням відсторонити від роботи керівників цих установ на час проведення слідства. Переконані, що керівники повинні нести персональну відповідальність за те, що відбувається в їхніх лікарнях", - додав він.

Якщо слідство виявить, що головний лікар був непричетним до махінацій, його поновлять на посаді. У разі повторного порушення МОЗ ініціюватиме анулювання ліцензії лікарні та розрив її контракту з Національною службою здоров'я. Після цього територіальна громада буде фінансувати лікарню самостійно.

Нагадаємо, що на Черкащині викрили схему виготовлення підроблених COVID-сертифікатів сімейним лікарем. За даними слідства, 32-річна сімейна лікарка спільно зі знайомою пропонували громадянам отримати міжнародний сертифікат про вакцинацію від COVID-19 без проходження такої процедури.

Також повідомлялося, що Кабмін пропонує запровадити кримінальну відповідальність за підробку COVID-сертифікатів.