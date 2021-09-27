Ляшко угрожает отстранением главврачам за подделку COVID-сертификатов

Фото: Минздрав

Министерство здравоохранения требует отстранять главврачей за подделку свидетельств о вакцинации в их больницах

Как пишет RegioNews со ссылкой на Facebook Минздрав, их могут отстранять от обязанностей на время следствия.

По словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, на сегодня на нескольких врачей уже завели уголовные дела за подделку свидетельств.

"Мы официально направим представление к владельцам учреждений здравоохранения, где работают эти врачи, - объединенных территориальных общин - с просьбой отстранить от работы руководителей этих учреждений на время проведения следствия. Убеждены, что руководители должны нести персональную ответственность за то, что происходит в их больницах", - добавил он.

Если следствие обнаружит, что главный врач был непричастен к махинациям, его восстановят в должности. В случае повторного нарушения Минздрав будет инициировать аннулирование лицензии больницы и разрыв ее контракта с Национальной службой здоровья.

Напомним, что на Черкасчине разоблачили схему изготовления поддельных COVID-сертификатов семейным врачом. По данным следствия, 32-летняя семейный врач совместно со знакомой предлагали гражданам получить международный сертификат о вакцинации от COVID-19 без прохождения такой процедуры.

Также сообщалось, что Кабмин предлагает ввести уголовную ответственность за подделку COVID-сертификатов.