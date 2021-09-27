Прокуратура оскаржила виправдальний вирок екснардепу Пашинському

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Прокуратура оскаржила у Верховному Суді виправдувальний вирок, який був винесений колишньому депутату Верховної ради Сергію Пашинському ("Народний фронт") у справі про стрілянину в жителя Київської області В'ячеслава Хімікуса

Про це пише RegioNews з посиланням на матеріали справи.

Касаційна скарга на виправдувальний вирок була подана 13 вересня.

Прокурор оскаржив рішення Васильківського районного суду Київської області та Київського апеляційного суду.

Він просить суд скасувати дані рішення і призначити новий розгляд справи в суді першої інстанції.

20 вересня Верховний Суд залишив касаційну скаргу без руху давши прокурору 10 днів на усунення недоліків.

У червні Апеляційний суд залишив у силі виправдувальний вирок екс-депутату Ради Пашинському.

Васильківський суд Київської області виправдав Пашинського, який стріляв у Хімікуса та завдав йому тяжкі тілесні ушкодження.

Пашинський звинувачувався в пораненні з вогнепальної зброї В'ячеслава Хімікуса. Він виплатив потерпілому менше 1,5 млн гривень компенсації, заявленої в цивільному позові.