Прокуратура обжаловала оправдательный приговор экс-нардепу Пашинському

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Прокуратура обжаловала в Верховном Суде оправдательный приговор, который был вынесен бывшему депутату Верховной Рады Сергею Пашинскому ("Народный фронт") по делу о стрельбе в жителя Киевской области Вячеслава Химикуса

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на материалы дела.

Кассационная жалоба на оправдательный приговор была подана 13 сентября.

Прокурор обжаловал решения Васильковского районного суда Киевской области и Киевского апелляционного суда.

Он просит суд отменить данные решения и назначить новое рассмотрение дела в суде первой инстанции.

20 сентября Верховный Суд оставил кассационную жалобу без движения дав прокурору 10 дней на устранение недостатков.

В июне Апелляционный суд оставил в силе оправдательный приговор экс-депутату Рады Пашинскому.

Васильковский суд Киевской области оправдал Пашинского, который стрелял в Химикуса и нанес ему тяжкие телесные повреждения.

Пашинский обвинялся в ранении из огнестрельного оружия Вячеслава Химикуса. Он выплатил потерпевшему менее 1,5 млн гривен компенсации, заявленной в гражданском иске.