У Києві пройшов Кліматичний марш

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Кліматичний марш пройшов у неділю у центрі української столиці

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Суспільне.

Так, учасники маршу стартували з Михайлівської площі близько 12:00, пройшли через Майдан Незалежності, та близько 14:00 були вже під стінами Верховної Ради.

Аналогічні акції влаштували також в інших містах України. Учасники маршу в Києві принесли плакати з написами "Досить вбивати планету!", "Stop climate change!", "Нафта не потрібна!", а також розгорнули велике полотно із зображенням планети.

Зі слів організаторів маршу, вони зібрали людей сьогодні, щоб "ще раз нагадати нашим чиновникам про найбільшу загрозу для людства — зміну клімату та природні катаклізми, пов’язані з нею”.

Також серед вимог учасників Кліматичного маршу – відмовитись від дотацій у збиткову вугільну галузь, закласти кошти у підвищення енергоефективності будівель та на розвиток системи державного моніторингу якості повітря.

Учасники вимагають збільшити фінансування у Держбюджеті на заходи зі скорочення викидів парникових газів, адаптації до зміни клімату та природоохоронні заходи.

Також організатори закликали учасників дотримуватися протиепідемічних заходів — носити маски та зберігати соціальну дистанцію, а також утримуватись від використання політичної символіки та логотипів бізнес-компаній.

За інформацією ГУНП у Києві у коментарі УНН, жодних правопорушень під час акції зафіксовано не було.

Як повідомлялося, 19 вересня у Києві пройшов Марш рівності: на нього вийшли близько семи тисяч людей.

Раніше, 5 вересня у тридцяти містах України пройшов марш за права тварин.