В Киеве прошел климатический марш
Климатический марш прошел в воскресенье в центре украинской столицы
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Суспильне.
Так, участники марша стартовали с Михайловской площади около 12:00, прошли через Майдан Независимости, и около 14:00 были уже под стенами Верховной Рады.
Аналогичные акции устроили также в других городах Украины. Участники марша в Киеве принесли плакаты с надписями "Хватит убивать планету!", "Stop climate change!", "Нефть не нужна!", а также развернули большое полотно с изображением планеты.
По словам организаторов марша, они собрали людей сегодня, чтобы ”еще раз напомнить нашим чиновникам о самой большой угрозе для человечества — изменении климата и природных катаклизмах, связанных с ней".
Также среди требований участников Климатического марша – отказаться от дотаций в убыточную угольную отрасль, заложить средства в повышение энергоэффективности зданий и на развитие системы государственного мониторинга качества воздуха.
Участники требуют увеличить финансирование в Госбюджете на меры по сокращению выбросов парниковых газов, адаптации к изменению климата и природоохранные мероприятия.
Также организаторы призвали участников соблюдать противоэпидемические меры — носить маски и сохранять социальную дистанцию, а также воздержаться от использования политической символики и логотипов бизнес-компаний.
По информации ГУНП в Киеве в комментарии УНН, никаких правонарушений во время акции зафиксировано не было.
Как сообщалось, 19 сентября в Киеве прошел Марш равенства: на него вышли около семи тысяч человек.
Ранее, 5 сентября в тридцати городах Украины прошел марш за права животных.