В Киеве прошел климатический марш

Фото Суспильне

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Суспильне.

Так, участники марша стартовали с Михайловской площади около 12:00, прошли через Майдан Независимости, и около 14:00 были уже под стенами Верховной Рады.

Аналогичные акции устроили также в других городах Украины. Участники марша в Киеве принесли плакаты с надписями "Хватит убивать планету!", "Stop climate change!", "Нефть не нужна!", а также развернули большое полотно с изображением планеты.

По словам организаторов марша, они собрали людей сегодня, чтобы ”еще раз напомнить нашим чиновникам о самой большой угрозе для человечества — изменении климата и природных катаклизмах, связанных с ней".

Также среди требований участников Климатического марша – отказаться от дотаций в убыточную угольную отрасль, заложить средства в повышение энергоэффективности зданий и на развитие системы государственного мониторинга качества воздуха.

Участники требуют увеличить финансирование в Госбюджете на меры по сокращению выбросов парниковых газов, адаптации к изменению климата и природоохранные мероприятия.

Также организаторы призвали участников соблюдать противоэпидемические меры — носить маски и сохранять социальную дистанцию, а также воздержаться от использования политической символики и логотипов бизнес-компаний.

По информации ГУНП в Киеве в комментарии УНН, никаких правонарушений во время акции зафиксировано не было.

Как сообщалось, 19 сентября в Киеве прошел Марш равенства: на него вышли около семи тысяч человек.

Ранее, 5 сентября в тридцати городах Украины прошел марш за права животных.