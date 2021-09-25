На Донбасі рекордна за місяць кількість порушень режиму "тиші" з боку бойовиків

з відкритих джерел

За минулу добу Збройні формування Російської Федерації в зоны проведення Операцыъ об’эднаних сил 14 разів порушили режим припинення вогню, при цьому 2 рази застосувавши заборонене Мінськими домовленостями озброєння. Інтенсивність бойових дій на лінії зіткнення, в порівнянні з попередньою добою, значно зросла.

Про це пише RegioNews з посиланням на пресцентр ООС

В напрямку Новолуганського російські найманці двічі здійснили прицільний обстріл наших позицій, використовуючи ручні протитанкові гранатомети та заборонені міномети калібру 82 мм та 120 мм.

Також міномети були задіяні поблизу Верньоторецького, окупанти випустили 17 мін калібру 120 мм.

Неподалік Світлодарська противник вів прицільний обстріл позицій українських воїнів із станкових протитанкових гранатометів.

В бік Лебединського та Новозванівки ворог вів численні обстріли з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Окупанти відкривали щільний вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї в районі Водяного та чотири рази поблизу Золотого-4.

Крім того, біля населених пунктів Водяне та Широкине російсько-окупаційні війська застосували два ворожих безпілотних літальних апарати, за допомогою яких скинули ВОГ-17.

Також в напрямку населеного пункту Нью-Йорк противник здійснив дистанційне мінування ділянки місцевості протипіхотними мінами ПОМ-2.

Військовослужбовці Об’єднаних сил відкривали вогонь у відповідь, застосовуючи дозволене Мінськими домовленостями озброєння.

Втрат серед українських воїнів немає.

Протягом поточної доби, 25 вересня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Підрозділи Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.

Кількість порушень режиму припинення вогню з боку бойовиків стала найбільшою за майже місяць. Більше порушень за останній час було зафіксовано у звіті за 28 серпня - 18