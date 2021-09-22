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22 вересня 2021, 16:47 4

Рада не визнала вибори до Держдуми РФ

22 вересня 2021, 16:47 4
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з відкритих джерел
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Верховна Рада визнала незаконними вибори до Державної Думи Росії

Як передає RegioNews за відповідне рішення проголосували 322 народних депутати.

У постанові зазначається, що вибори до Думи відбулися з включенням до виборчих списків мешканців тимчасово окупованого Донбасу та Криму, що є територіями України

"Включення громадян України до списків виборців на виборах депутатів Державної Думи Російської Федерації 2021 року є незаконним і безпідставним з точки зору Конституції України і міжнародного права, оскільки Автономна Республіка Крим та м. Севастополь є невід’ємною частиною України, а примус мешканців Криму та тимчасово окупованої частини Донецької та Луганської областей до набуття громадянства Російської Федерації є порушенням міжнародного гуманітарного права", - зазначають депутати та нагадують, що територіальна цілісність України була підтверджена резолюціями Генасамблеї ООН

"Верховна Рада України визнає чергові вибори депутатів Державної Думи Російської Федерації 2021 року незаконними, а сформовану за їх результатами Державну Думу Російської Федерації – нелегітимною та закликає парламенти іноземних держав та міжнародні парламентські організації надати належну оцінку фальсифікованим парламентським виборам в Російській Федерації, фактам незаконного голосування на території незаконно окупованих Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, а також участі у цих виборах громадян України з тимчасово окупованої Російською Федерацією частини території в Донецькій та Луганській областях", - наголошується у документі.

вибори Донбас РФ ООН Держдума

 
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