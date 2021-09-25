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25 вересня 2021, 12:00 334

На екс-очільницю Українського культурного фонду завели справу

25 вересня 2021, 12:00 334
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FB Юлії Федів
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Екс-керівник Українського культурного фонду Юлія Федів стверджує, що розпочато кримінальне провадження у зв'язку з її діяльністю на посаді за результатами ревізії УКФ за три роки

Про це пише RegioNews з посиланням на Facebook екс-чиновниці.

Правоохоронці підозрюють Федів у нанесенні збитків організації на 57 мільйонів гривень у зв'язку з нецільовим використанням грантів.

"57678 337,2 грн. загалом знайшли аудитори порушень щодо інституційної підтримки, за які відповідальність в акті покладено на мене особисто. Найбільші і масові порушення: КВЕДи заявників. Потрібні КВЕДи не стоять перші в списку в державному реєстрі - це означає, що грантоотримувач не є представником креативної індустрії, а Фонд неефективно і нецільовим шляхом використовував кошти...на думку аудиторів винна в цих порушеннях я, оскільки підписала договір", - заявила Федів, зазначивши, що немає жодного зауваження по суті проведених заходів.

Екс-директор Фонду додала, що Державна аудиторська служба направила матеріали в прокуратуру для залучення до матеріалів кримінальної справи.

Федів зазначила: "ось так. Не перевірили на якому місці КВЕД в ЄДР отримала кримінальне переслідування. Мабуть це треба прямо прописати в посадових обов'язках директора Фонду. На майбутнє".

кримінальна справа фонд культура аудит

 
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