На экс-руководителя Украинского культурного фонда завели дело

FB Юлии Федив

Экс-руководитель Украинского культурного фонда Юлия Федив утверждает, что начато уголовное производство в связи с ее деятельностью в должности по результатам ревизии УКФ за три года

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Facebook экс-чиновницы.

Правоохранители подозревают Федив в нанесении убытков организации на 57 миллионов гривень в связи с нецелевым использованием грантов

"57678 337,2 грн. всего нашли аудиторы нарушений по институциональной поддержке, за которые ответственность в акте возложена на меня лично. Самые больше и массовые нарушения: КВЭДы заявителей. Нужные КВЭДы не стоят первые в списке в государственном реестре - значит грантополучатель не является представителем креативной индустрии, а Фонд неэффективно и нецелевым путем использовал средства…По мнению аудиторов виновата в этих нарушениях я, поскольку подписала договор", - заявила Федив, отметив, что нет ни одного замечания по сути проводимых мероприятий.

Экс-директор Фонда добавила, что государственная аудиторская служба направила материалы в прокуратуру для приобщения к материалам уголовного дела.

Федив отметила: "Вот так. Не проверили на каком месте КВЭД в ЕГР получила уголовное преследование. Видимо это надо прямо прописать в должностных обязанностях директора фонда. На будущее".