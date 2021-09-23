В Україні столиця та вісім областей мають показники "помаранчевої" зони карантину, - МОЗ
В Україні станом на 23 вересня всі області перебувають у "жовтій" зоні адаптивного карантину, але столиця та вісім областей відповідають показникам "помаранчевої"
Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я, передає RegioNews.
Так, до помаранчевої зони можуть бути віднесені:
- Дніпропетровська;
- Донецька;
- Київська;
- Луганська;
- Миколаївська;
- Харківська;
- Херсонська;
- Черкаська області.
У цих областях перевищений показник динаміки рівня госпіталізацій. Він має бути на рівні не більш ніж 50%. Найвищий він у Черкаській області - 144,4%.
Крім того, рівень захворюваності (норма менш як 75 на 100 тисяч населення) не перевищений лише у двох областях: Закарпатській (44) та Кіровоградській (35).
Нагадаємо, минулої доби в Україні зафіксували 7866 випадків коронавірусної хвороби. Найбільше нових випадків захворювання зареєстрували в Харківській (839), Львівській (685), Донецькій (520), Дніпропетровській (456) областях і в Києві (467).
Відомо також, що з 23 вересня Україна перебуває в "жовтій" зоні адаптивного карантину.