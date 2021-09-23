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23 вересня 2021, 10:38 12

В Україні столиця та вісім областей мають показники "помаранчевої" зони карантину, - МОЗ

23 вересня 2021, 10:38 12
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Фото з відкритих джерел
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В Україні станом на 23 вересня всі області перебувають у "жовтій" зоні адаптивного карантину, але столиця та вісім областей відповідають показникам "помаранчевої"

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я, передає RegioNews.

Так, до помаранчевої зони можуть бути віднесені:

  • Дніпропетровська;
  • Донецька;
  • Київська;
  • Луганська;
  • Миколаївська;
  • Харківська;
  • Херсонська;
  • Черкаська області.

У цих областях перевищений показник динаміки рівня госпіталізацій. Він має бути на рівні не більш ніж 50%. Найвищий він у Черкаській області - 144,4%.

Крім того, рівень захворюваності (норма менш як 75 на 100 тисяч населення) не перевищений лише у двох областях: Закарпатській (44) та Кіровоградській (35).

Нагадаємо, минулої доби в Україні зафіксували 7866 випадків коронавірусної хвороби. Найбільше нових випадків захворювання зареєстрували в Харківській (839), Львівській (685), Донецькій (520), Дніпропетровській (456) областях і в Києві (467).

Відомо також, що з 23 вересня Україна перебуває в "жовтій" зоні адаптивного карантину.

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