Киев и восемь областей имеют показатели "оранжевой" зоны карантина, - Минздрав

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В Украине по состоянию на 23 сентября все области находятся в "желтой" зоне адаптивного карантина, но столица и восемь областей соответствуют показателям "оранжевой"

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения, передает RegioNews.

Так, к оранжевой зоне могут быть отнесены:

Днепропетровская;

Донецкая;

Киевская;

Луганская;

Николаевская;

Харьковская;

Херсонская;

Черкасская области.

В этих областях превышен показатель динамики уровня госпитализаций. Он должен быть на уровне не более 50%. Самый высокий он в Черкасской области - 144,4%.

Кроме того, уровень заболеваемости (норма менее 75 на 100 тысяч населения) не превышен только в двух областях: Закарпатской (44) и Кировоградской (35).

Напомним, за прошедшие сутки в Украине зафиксировали 7866 случаев коронавирусной болезни. Больше всего новых случаев заболевания зарегистрировали в Харьковской (839), Львовской (685), Донецкой (520), Днепропетровской (456) областях и в Киеве (467).

Известно также, что с 23 сентября Украина находится в "желтой" зоне адаптивного карантина.