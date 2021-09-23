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23 вересня 2021, 09:04 77

Коронавірус в Україні: за добу захворіли 7866 осіб

23 вересня 2021, 09:04 77
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Фото: з відкритих джерел
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В Україні за минулу добу зафіксували 7866 випадків коронавірусної хвороби. Серед нових хворих - 667 дітей та 175 медпрацівників

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу МОЗ.

Так, за 22 вересня зафіксували 123 летальних випадки, госпіталізували 2070 осіб, одужали 2305 осіб.

Найбільше нових випадків захворювання зареєстрували в Харківській (839), Львівській (685), Донецькій (520), Дніпропетровській (456) областях і в Києві (467).

За добу протестовано: методом ПЛР - 41 625 осіб, методом ІФА - 9 742 осіб, експрес-тестами - 33 568 осіб.

За весь час пандемії в Україні коронавірус виявили у 2 370 425 осіб, з них 2 237 973 осіб одужали, 55 284 осіб померли.

Нагадаємо, з 23 вересня Україна знаходиться в "жовтій" зоні адаптивного карантину.

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