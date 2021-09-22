У дев'яти регіонах України перевищено рівень COVID-госпіталізацій
Станом на 21 вересня у восьми областях та місті Києві перевищено рівень госпіталізацій пацієнтів із коронавірусною хворобою
Як передає RegioNews, про це свідчать дані МОЗ.
Так, норму для регіону "зеленої" зони перевищено у:
- Києві - 54,6%;
- Дніпропетровській області - 70,3%;
- Донецькій області - 66,4%;
- Луганській області - 64,6%;
- Миколаївській області - 58,7%;
- Рівненській області - 66,5%;
- Харківській області - 70,0%;
- Херсонській області - 52,1%;
- Черкаській області - 94,3%.
Окрім того, зазначається, що у шести областях - Дніпропетровській, Луганській, Миколаївській, Рівненській, Харківській, Черкаській - перевищення зафіксовано три дні поспіль.
Нагадаємо, норма динаміки загальної кількості госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим COVID-19 чи підозрою на захворювання для "зеленої" зони має складати не більше ніж 50%.
Нагадаємо, що Україна з 23 вересня переходить у "жовту" зону карантину.
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