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22 вересня 2021, 09:49 447

У дев'яти регіонах України перевищено рівень COVID-госпіталізацій

22 вересня 2021, 09:49 447
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Фото: з відкритих джерел
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Станом на 21 вересня у восьми областях та місті Києві перевищено рівень госпіталізацій пацієнтів із коронавірусною хворобою

Як передає RegioNews, про це свідчать дані МОЗ.

Так, норму для регіону "зеленої" зони перевищено у:

  • Києві - 54,6%;
  • Дніпропетровській області - 70,3%;
  • Донецькій області - 66,4%;
  • Луганській області - 64,6%;
  • Миколаївській області - 58,7%;
  • Рівненській області - 66,5%;
  • Харківській області - 70,0%;
  • Херсонській області - 52,1%;
  • Черкаській області - 94,3%.

Окрім того, зазначається, що у шести областях - Дніпропетровській, Луганській, Миколаївській, Рівненській, Харківській, Черкаській - перевищення зафіксовано три дні поспіль.

Нагадаємо, норма динаміки загальної кількості госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим COVID-19 чи підозрою на захворювання для "зеленої" зони має складати не більше ніж 50%.

Нагадаємо, що Україна з 23 вересня переходить у "жовту" зону карантину.

коронавірус ушпиталення МОЗ регіони область

 
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