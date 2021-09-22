У дев'яти регіонах України перевищено рівень COVID-госпіталізацій

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Станом на 21 вересня у восьми областях та місті Києві перевищено рівень госпіталізацій пацієнтів із коронавірусною хворобою

Як передає RegioNews, про це свідчать дані МОЗ.

Так, норму для регіону "зеленої" зони перевищено у:

Києві - 54,6%;

Дніпропетровській області - 70,3%;

Донецькій області - 66,4%;

Луганській області - 64,6%;

Миколаївській області - 58,7%;

Рівненській області - 66,5%;

Харківській області - 70,0%;

Херсонській області - 52,1%;

Черкаській області - 94,3%.

Окрім того, зазначається, що у шести областях - Дніпропетровській, Луганській, Миколаївській, Рівненській, Харківській, Черкаській - перевищення зафіксовано три дні поспіль.

Нагадаємо, норма динаміки загальної кількості госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим COVID-19 чи підозрою на захворювання для "зеленої" зони має складати не більше ніж 50%.

Нагадаємо, що Україна з 23 вересня переходить у "жовту" зону карантину.