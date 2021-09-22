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22 сентября 2021, 09:49 448

В девяти регионах Украины превышен уровень COVID-госпитализаций

22 сентября 2021, 09:49 448
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Фото: из открытых источников
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По состоянию на 21 сентября в восьми областях и городе Киеве превышен уровень госпитализаций пациентов с коронавирусной болезнью

Как передает RegioNews, об этом свидетельствуют данные Минздрава.

Так, норма для региона "зеленой" зоны превышена в:

  • Киеве - 54,6%;
  • Днепропетровской области - 70,3%;
  • Донецкой области - 66,4%;
  • Луганской области - 64,6%;
  • Николаевской области - 58,7%;
  • Ровенской области - 66,5%;
  • Харьковской области - 70,0%;
  • Херсонской области - 52,1%;
  • Черкасской области - 94,3%.

Кроме того, отмечается, что в шести областях - Днепропетровской, Луганской, Николаевской, Ровенской, Харьковской, Черкасской - превышение зафиксировано три дня подряд.

Напомним, норма динамики общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным COVID-19 или подозрением на заболевания для "зеленой" зоны должна составлять не более 50%.

Напомним, что Украина с 23 сентября переходит в "желтую" зону карантина.

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