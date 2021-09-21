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21 сентября 2021, 18:38 278

В Минздраве говорят, что большинство смертей после COVID-вакцинации в Украине не связаны с прививками

21 сентября 2021, 18:38 278
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Фото: Рixabay
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В Украине зафиксировано 95 летальных случаев среди тех, кому делали прививки против COVID-19, однако 77 из них никак не связаны с вакцинацией

Как пишет RegioNews, об этом сообщили в Государственном экспертном центре Министерства здравоохранения в ответ на запрос издания LIGA.Life.

В Минздраве рассказали, что от начала вакцинации против коронавируса получили 95 сообщений о летальных случаях среди тех, кому уже сделали прививки.

При том, что в Украине прививали 6 304 016 человек, то есть это 0,0015% от всех привитых.

По протоколам расследований региональных групп оперативного реагирования, 77 из 95 сообщений – это случайное событие, которое совпало во времени с проведенной прививкой.

"Причинно-следственная связь с проводимой иммунизацией отсутствует. Это, в частности, касается смерти военнослужащей в пгт Черноморское Лиманского района Одесской области 23 марта и смерти 53-летнего врача Каменко-Днепровского центра первичной медико-санитарной помощи 2 апреля", – пояснили в ведомстве.

Расследование причин остальных 18 смертей продолжается, поэтому пока нельзя сказать, связаны ли они с вакцинацией.

Напомним, что накануне стало известно, что после вакцинации от коронавируса умер 19-летний студент из Львовщины Владимир Сало. Он учился на 3 курсе Украинского гуманитарного института

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