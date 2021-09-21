В Україні рівень захворюваності на коронавірус перевищений у 22 областях
Станом на 21 вересня рівень захворюваності на коронавірус перевищений у 22 областях, а також у місті Києві
Про це повідомили у пресслужбі МОЗ, пише RegioNews.
Норма показника рівня захворюваності становить 75 на 100 тисяч жителів.
Зараз вона не перевищена лише в Закарпатській та Кіровоградській областях.
При цьому, найвищий показник у:
- Чернівецькій області (338 на 100 тисяч);
- Луганській (331);
- Тернопільській (221);
- Одеській (162);
- Києві (157).
Крім того, завищений показник динаміки рівня госпіталізацій у 13 областях: Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Запорізькій, Київській, Луганській, Львівській, Миколаївській, Рівненській, Сумській, Харківській, Херсонській, Черкаській.
Нагадаємо, що минулої доби в Україні виявили ще 5100 нових випадків COVID-19.
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