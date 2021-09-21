В Україні рівень захворюваності на коронавірус перевищений у 22 областях

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Станом на 21 вересня рівень захворюваності на коронавірус перевищений у 22 областях, а також у місті Києві

Про це повідомили у пресслужбі МОЗ, пише RegioNews.

Норма показника рівня захворюваності становить 75 на 100 тисяч жителів.

Зараз вона не перевищена лише в Закарпатській та Кіровоградській областях.

При цьому, найвищий показник у:

Чернівецькій області (338 на 100 тисяч);

Луганській (331);

Тернопільській (221);

Одеській (162);

Києві (157).

Крім того, завищений показник динаміки рівня госпіталізацій у 13 областях: Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Запорізькій, Київській, Луганській, Львівській, Миколаївській, Рівненській, Сумській, Харківській, Херсонській, Черкаській.

Нагадаємо, що минулої доби в Україні виявили ще 5100 нових випадків COVID-19.