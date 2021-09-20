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20 вересня 2021, 15:34 389

У Кабміні пропонують обмежити доступ до роботи невакцинованим чиновникам

20 вересня 2021, 15:34 389
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Фото з відкритих джерел
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Кабінет міністрів в "жовтій" зоні адаптивного карантину рекомендує обмежити допуск чиновників на роботу в органах центральної виконавчої влади

Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов на Погоджувальній раді 20 вересня, пише RegioNews.

Зокрема, він запропонував допускати тільки після вакцинації від COVID-19 або при наявності негативного ПЛР-тесту.

"Відсьогодні набула чинності постанова Кабінету міністрів щодо нових правил карантинних обмежень. Слушна ідея, яку сьогодні на урядовій нараді підтримав прем'єр-міністр щодо центральних органів виконавчої влади та працівників, яким у жовтій карантинній зоні буде рекомендований допуск на робоче місце за наявності вакцинації або ПЛР-тесту", - зазначив Немчінов.

Нагадаємо, що сьогодні заступник голови Верховної Ради Олена Кондратюк запропонувала допускати до роботи в парламенті тільки тих нардепів, які щеплені проти коронавірусу.

коронавірус Кабмін Україна карантин Олег Немчінов

 
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