Завтра Держкомісія з ТЕБ та НС розгляне можливість запровадження "жовтої зони" карантину з 22 вересня

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Держкомісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на засіданні у вівторок, 21 вересня, розгляне питання щодо встановлення з 22 вересня жовтого епідемічного рівня на всій території України

Про це йшлося на селекторній нараді під головуванням Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, повідомляє RegioNews із посиланням на Урядовий портал.

Учасники наради обговорили проведення наступного засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Під час нього буде розглянуто питання впровадження жовтого рівня епідемічної небезпеки по всій території країни з 00 годин 00 хвилин 22 вересня 2021 року, - йдеться у повідомленні.

За словами очільника уряду, водночас запрацюють нові правила адаптивного карантину, які послаблюють обмеження для тих закладів господарювання та освіти, в яких вакциновано першою дозою не менше 80% персоналу.

Ми змінили підхід до карантинних обмежень та дозволили роботу таким закладам, щоб не зупиняти економічний та освітній процес у нашій країні. Держава надала можливість кожному громадянину щепитися безкоштовно різними вакцинами на вибір. Вакцинація залишається пріоритетом у протидії поширенню хвороби, — заявив Шмигаль.

Згідно з інформацією Міністерства охорони здоров’я, за останній тиждень кількість підтверджених нових випадків захворювання на COVID-19 зросла на 68%, а госпіталізацій — на 51%.

Навантаження на систему охорони здоров’я поки що контрольоване. Реанімаційні ліжка зайняті на 33%, ліжка з киснем на 29%, але при цьому людей, яким призначена киснева терапія, на цих ліжках — 19%, — сказав профільний міністр Віктор Ляшко.

Він також зазначив, що минулого тижня відбулася переорієнтація мобільних бригад щеплення на заклади освіти.

Як повідомлялося, в Україні продовжили карантин до кінця року.