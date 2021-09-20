Україна може офіційно перейти у "жовту" зону у вівторок - ЗМІ
Засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій розгляне питання щодо переведення України у "жовту" зону карантину найближчим часом
Про це пише RegioNews з посиланям на РБК-Україна
За даними видання, засідання комісії ТЕБ та НС заплановане на вівторок, 21 вересня.
"Засідання Держкомісії ТЕБ та НС про переведення України в жовту зону відбудеться завтра", - повідомили джерела.
Нагадаємо, станом на 20 вересня вся країна знаходиться в "зеленій" зоні, але сьогодні в Україні почали діяти нові правила карантину.
Зазначимо, якщо Держкомісія ТЕБ і НС прийме рішення про перехід в "жовту" зону, то всі нові правила почнуть застосовуватися.
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