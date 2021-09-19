Негода в Україні: без світла залишились 32 населених пункти, очікуються нові зливи

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Через негоду в Україні знеструмило 32 населених пункти у трьох областях. Окрім того, найближчими днями в країні очікується ускладнення погодних умов, зокрема, зливи та штормовий вітер

Як передає RegioNews, про це повідомляє ДСНС.

Зазначається, що через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 32 населені пункти у 3 областях (Сумська - 18, Миколаївська - 8 та Чернігівська - 6).

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Також українців попередили про подальше погіршення погодних умов. У західних, північних та Черкаській областях, вдень у Чернігівській, Сумській, Полтавській, Кіровоградській, Одеській, Миколаївській та Херсонській областях прогнозуються значні дощі.

В м. Києві та Київській області вночі 19 вересня значний дощ (І рівень небезпечності, жовтий), а в західних областях пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).

Окрім того, в місцях проходження сильних злив можливе формування значного місцевого та схилового стоку та підйом рівня води у річках.

Нагадаємо, 2 вересня через негоду затрималися 10 поїздів "Укрзалізниці".