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19 сентября 2021, 10:42 66

Непогода в Украине: без света остались 32 населенных пункта, ожидаются новые ливни

19 сентября 2021, 10:42 66
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Фото: из открытых источников
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Из-за непогоды в Украине обесточило 32 населенных пункта в трех областях. Кроме того, в ближайшие дни в стране ожидается осложнение погодных условий, в частности, ливни и штормовой ветер

Как передает RegioNews, об этом сообщает ГСЧС.

Отмечается, что из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 32 населенных пункта в 3 областях (Сумская - 18, Николаевская - 8 и Черниговская - 6).

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Также украинцев предупредили о дальнейшем ухудшении погодных условий. В западных, северных и Черкасской областях, днем в Черниговской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Одесской, Николаевской и Херсонской областях прогнозируются значительные дожди.

В г. Киеве и Киевской области ночью 19 сентября значительный дождь (І уровень опасности, желтый), а в западных областях порывы ветра 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый).

Кроме того, в местах прохождения сильных ливней возможно формирование значительного местного и склонного стока, и подъем уровня воды в реках.

Напомним, 2 сентября из-за непогоды задержались 10 поездов"Укрзализныци".

непогода ГСЧС река спасатели Дожди Синоптики электричество

 
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