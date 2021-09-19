В Україні за добу виявили майже чотири тисячі нових хворих COVID

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В Україні за 18 вересня виявили 3983 нових хворих коронавірусною інфекцією. Найбільша кількість нових випадків зафіксована у Харківській та Одеській областях

Як передає RegioNews про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.

За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Харківській (610), Одеській (319), Дніпропетровській (300), Хмельницькій (291) та Львівській (246) областях.

Всього за добу госпіталізували 1 767 осіб, 46 осіб померли, одужали 546 осіб. Серед захворілих за добу - 422 дитини та 52 медпрацівники.

Крім того, за добу протестовано: методом ПЛР – 23 176 осіб, методом ІФА - 3 982 особи, експрес-тестами - 18 700 осіб.

За весь час пандемії в Україні захворіли 2 348 381 людина, з них 2 230 852 людини одужали, 54 875 хворих померли.

Нагадаємо, у новому епідсезоні в Україні очікується циркуляція 4 штамів грипу. Вакцинуватися від грипу варто насамперед медикам, вчителям, літнім людям, людям з хронічними захворюваннями й вагітним.