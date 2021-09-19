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В Украине за сутки выявили почти четыре тысячи новых больных COVID
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19 сентября 2021, 10:19 237

В Украине за сутки выявили почти четыре тысячи новых больных COVID

19 сентября 2021, 10:19 237
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Фото: из открытых источников
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В Украине за 18 сентября обнаружили 3983 новых больных коронавирусной инфекцией. Наибольшее количество новых случаев зафиксировано в Харьковской и Одесской областях

Как передает RegioNews об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

За прошедшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (610), Одесской (319), Днепропетровской (300), Хмельницкой (291) и Львовской (246) областях.

Всего за сутки госпитализировали 1 767 человек, 46 человек умерли, выздоровели 546 человек. Среди заболевших за сутки - 422 ребенка и 52 медработника.

Кроме того, за сутки протестировано: методом ПЦР – 23 176 человек, методом ИФА - 3 982 человека, экспресс-тестами - 18 700 человек.

За все время пандемии в Украине заболели 2 348 381 человек, из них 2 230 852 человека выздоровели, 54 875 больных умерли.

Напомним, в новом эпидсезоне в Украине ожидается циркуляция 4 штаммов гриппа. Вакцинироваться от гриппа стоит прежде всего медикам, учителям, пожилым людям, людям с хроническими заболеваниями и беременным.

коронавирус госпитализация Минздрав медики дети пандемия

 
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