В Україні знову понад 6 тис. нових хворих на коронавірус

17 вересня 2021

Нові одкровення Киви. Чи стане скандал на Полтавщині початком кінця ОПЗЖ

У найпроросійській партії України, яка з самого початку мала два центри сили, стався гучний скандал навколо місцевих виборів у скромній полтавській глибинці. Скандал, який цілком може розпочати нову е...