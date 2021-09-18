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В Україні знову понад 6 тис. нових хворих на коронавірус
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18 вересня 2021, 10:28 172

В Україні знову понад 6 тис. нових хворих на коронавірус

18 вересня 2021, 10:28 172
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Фото з відкритих джерел
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В Україні 17 вересня зафіксували 6234 нових підтверджених випадків коронавірусу

Про це інформує RegioNews з посиланням пресслужбу МОЗ.

Серед нових хворих - 689 дітей та 89 медпрацівників. Також за минулу добу госпіталізовано 1 719 людей, померли - 79, одужали - 1 763.

За добу протестували понад 70 тисяч людей різними методами.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (761), Львівській (585), Дніпропетровській (434), місті Київ (416) та Одеській (399) областях.

Нагадаємо, що в Україні за 16 вересня також виявили понад 6 тисяч нових хворих на коронавірус. Також повідомлялося, що вже у восьми областях переповнені COVID-лікарні.

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