В Україні знову понад 6 тис. нових хворих на коронавірус
В Україні 17 вересня зафіксували 6234 нових підтверджених випадків коронавірусу
Про це інформує RegioNews з посиланням пресслужбу МОЗ.
Серед нових хворих - 689 дітей та 89 медпрацівників. Також за минулу добу госпіталізовано 1 719 людей, померли - 79, одужали - 1 763.
За добу протестували понад 70 тисяч людей різними методами.
Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (761), Львівській (585), Дніпропетровській (434), місті Київ (416) та Одеській (399) областях.
Нагадаємо, що в Україні за 16 вересня також виявили понад 6 тисяч нових хворих на коронавірус. Також повідомлялося, що вже у восьми областях переповнені COVID-лікарні.
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