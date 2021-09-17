Вже у восьми областях переповнені COVID-лікарні, - МОЗ
В Україні станом на 17 вересня у восьми регіонах перевищений показник динаміки госпіталізацій хворих коронавірусом
Про це пише RegioNews з посиланням на сайт Міністерства охорони здоров'я.
Норма динаміки загальної кількості госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим COVID-19 чи підозрою на захворювання на коронавірус має становити не більше ніж 50%. Однак цей показник перевищений у областях:
- Вінницькій - 80,6%
- Дніпропетровській - 52,9%
- Івано-Франківській області - 61,9%
- Львівській області - 79,2%
- Миколаївській - 104,7%
- Рівненській області - 60,0%
- Сумській - 58,9%
- Харківській - 56,8%
Нагадаємо, в Україні за 16 вересня виявили 6624 нових хворих на коронавірус. Найбільша кількість нових хворих у Харківській та Львівській областях.
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