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17 вересня 2021, 10:38 1133

Вже у восьми областях переповнені COVID-лікарні, - МОЗ

17 вересня 2021, 10:38 1133
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Фото: Рixabay
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В Україні станом на 17 вересня у восьми регіонах перевищений показник динаміки госпіталізацій хворих коронавірусом

Про це пише RegioNews з посиланням на сайт Міністерства охорони здоров'я.

Норма динаміки загальної кількості госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим COVID-19 чи підозрою на захворювання на коронавірус має становити не більше ніж 50%. Однак цей показник перевищений у областях:

  • Вінницькій - 80,6%
  • Дніпропетровській - 52,9%
  • Івано-Франківській області - 61,9%
  • Львівській області - 79,2%
  • Миколаївській - 104,7%
  • Рівненській області - 60,0%
  • Сумській - 58,9%
  • Харківській - 56,8%

Нагадаємо, в Україні за 16 вересня виявили 6624 нових хворих на коронавірус. Найбільша кількість нових хворих у Харківській та Львівській областях.

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