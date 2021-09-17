Вже у восьми областях переповнені COVID-лікарні, - МОЗ

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В Україні станом на 17 вересня у восьми регіонах перевищений показник динаміки госпіталізацій хворих коронавірусом

Про це пише RegioNews з посиланням на сайт Міністерства охорони здоров'я.

Норма динаміки загальної кількості госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим COVID-19 чи підозрою на захворювання на коронавірус має становити не більше ніж 50%. Однак цей показник перевищений у областях:

Вінницькій - 80,6%

Дніпропетровській - 52,9%

Івано-Франківській області - 61,9%

Львівській області - 79,2%

Миколаївській - 104,7%

Рівненській області - 60,0%

Сумській - 58,9%

Харківській - 56,8%

Нагадаємо, в Україні за 16 вересня виявили 6624 нових хворих на коронавірус. Найбільша кількість нових хворих у Харківській та Львівській областях.