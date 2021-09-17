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Коронавірус в Україні: за добу виявили понад 6600 нових випадків
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17 вересня 2021, 09:02 252

Коронавірус в Україні: за добу виявили понад 6600 нових випадків

17 вересня 2021, 09:02 252
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Фото: з відкритих джерел
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В Україні за 16 вересня виявили 6624 нових хворих на коронавірус. Найбільша кількість нових хворих у Харківській та Львівській областях

Як передає RegioNews про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Харківській (649), Львівській (644), Одеській (530), Дніпропетровській (426) областях та м.Київ (426).

Всього за добу госпіталізували 1 568 осіб, 99 осіб померли, одужали 1 914 людей. Серед захворілих за добу - 677 дітей та 105 медпрацівників.

Крім того, за добу протестовано: методом ПЛР – 35 171 особи, методом ІФА – 8 230 осіб, експрес-тестами – 31 879 осіб.

За весь час пандемії в Україні захворіли 2 338 164 осіб, з них 2 228 543 особи одужали, 54 750 хворих померли.

Нагадаємо, у новому епідсезоні в Україні очікується циркуляція 4 штамів грипу. Вакцинуватися від грипу варто насамперед медикам, вчителям, літнім людям, людям з хронічними захворюваннями і вагітним.

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