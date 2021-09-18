В Украине снова более 6 тыс. новых больных коронавирусом
В Украине 17 сентября зафиксировали 6234 новых подтвержденных случаев коронавируса
Об этом информирует RegioNews со ссылкой пресс-службу Минздрава.
Среди новых больных - 689 детей и 89 медработников. Также за минувшие сутки госпитализированы 1 719 человек, умерли - 79, выздоровели - 1 763.
За сутки протестовали более 70 тысяч человек различными методами.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (761), Львовской (585), Днепропетровской (434), городе Киев (416) и Одесской (399) областях.
Напомним, что в Украине за 16 сентября также обнаружили более 6 тысяч новых больных на коронавирус. Также сообщалось, что уже в восьми областях переполнены COVID-больницы.
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Новые откровения Кивы. Станет ли скандал на Полтавщине началом конца ОПЗЖ
Мосты, награды и должности. Как "свободовские" мэры взаимодействуют со "Слугой народа"