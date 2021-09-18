В Украине снова более 6 тыс. новых больных коронавирусом

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Об этом информирует RegioNews со ссылкой пресс-службу Минздрава.

Среди новых больных - 689 детей и 89 медработников. Также за минувшие сутки госпитализированы 1 719 человек, умерли - 79, выздоровели - 1 763.

За сутки протестовали более 70 тысяч человек различными методами.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (761), Львовской (585), Днепропетровской (434), городе Киев (416) и Одесской (399) областях.

Напомним, что в Украине за 16 сентября также обнаружили более 6 тысяч новых больных на коронавирус. Также сообщалось, что уже в восьми областях переполнены COVID-больницы.