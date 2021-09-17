Конституційний суд зобов'язав Раду врегулювати перегляд вироків засудженим до довічного ув'язнення

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Конституційний суд визнав такими, що не відповідають Конституції України ч.1 ст. 81 та ч. 1 ст. 82 Кримінально кодексу України про неможливість перегляду вироку особі, засудженій до відбування покарання у вигляді довічного позбавлення волі. І зобов'язав парламент привести законодавство відповідно до цього рішення.

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу КС

"Враховуючи встановлені Європейським судом з прав людини факти порушення Україною ст.3 Конвенції про захист прав людини на підставі того, що покарання у вигляді довічно позбавлення волі є покаранням без перспективи звільнення, і з урахуванням того, що ч. 2 Ст. 28 Конституції України є тотожною ст. 3 Конвенції, КС вважає, що встановлене Кодексом покарання у вигляді довічного позбавлення волі як покарання без перспективи звільнення несумісне з вимогами Конституції України", - йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, рішення КС ґрунтується на документах міжнародного права і враховує практику органів конституційної юрисдикції європейських країн - Німеччини, Польщі, Румунії, Литви, Угорщини, а також західну наукову доктрину.

КС зобов'язав Верховну Раду невідкладно привести нормативне регулювання, встановлену статтями 81 і 82 КК, у відповідність з Конституцією України і прийнятим рішенням.