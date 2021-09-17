Конституционный суд призвал Раду урегулировать пересмотр приговоров осужденным на пожизненное заключение

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Конституционный суд признал не соответствующими Конституции Украины ч.1 ст.81 и ч.1 ст.82 Уголовно кодекса Украины о невозможности пересмотра приговора лицу, осужденному к отбыванию наказания в виде пожизненного лишения свободы. И обязал парламент привести законодательство в соответствии с этим решением.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу КС

"Учитывая установленные Европейским судом по правам человека факты нарушения Украиной ст.3 Конвенции о защите прав человека на основании того, что наказание в виде пожизненно лишение свободы является наказанием без перспективы освобождения, и с учетом того, что ч.2 ст. 28 Конституции Украины является тождественной ст.3 Конвенции, КС считает, что установленное Кодексом наказание в виде пожизненного лишение свободы в качестве наказания без перспективы освобождения несовместимо с требованиями Конституции Украины ", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, решение КС основывается на документах международного права и учитывает практику органов Конституционной юрисдикции европейских стран - Германии, Польши, Румынии, Литвы, Венгрии, а также западную научную доктрину.

КС обязал Верховную Раду безотлагательно привести нормативное регулирование, установленной статьями 81 и 82 УК, в соответствие с Конституцией Украины и принятым решением.