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16 вересня 2021, 10:24 1165

Чотири області України можуть перейти до "червоної" зони - Ляшко

16 вересня 2021, 10:24 1165
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з відкритих джерел
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У "червону" зону карантину можуть потрапити Чернівецька, Тернопільська, Волинська та Закарпатська область

Про це пише RegioNews з посиланням на інтерв’ю одному з телеканалів міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка.

"Зараз у напрямку червоного рівня епідемічної небезпеки рухається Чернівецька область, потім йде Тернопільська, Волинська, Закарпатська", - сказав Ляшко.

Міністр додав, що в абсолютних цифрах кількість хворих більша в Києві та Харкові. Однак у розрахунку на 100 тисяч населення в лідерах Західна Україна.

За його словами, в західних областях також більш значна завантаженість медустанов через зростання хворих коронавірусом.

"Якщо ми побачимо, що буде загроза наднавантаження на систему охорони здоров'я, тоді будемо пропонувати ввести червоний рівень епідемічної небезпеки в конкретній області", - уточнив Ляшко.

Нагадаємо, що найближчим часом уряд планує схвалити рішення про переведення України до "жовтої" зони карантину.

карантин МОЗ COVID-19 червона зона

 
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