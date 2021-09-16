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16 сентября 2021, 10:24 1127

Четыре области Украины могут перейти в "красную" зону - Ляшко

16 сентября 2021, 10:24 1127
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В "красную" зону карантина могут попасть Черновицкая, Тернопольская, Волынская и Закарпатская область

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на интервью одному из телеканалов министра здравоохранения Виктора Ляшко.

"Сейчас в направлении красного уровня эпидемической опасности движется Черновицкая область, затем идет Тернопольская, Волынская, Закарпатская", - сказал Ляшко.

Министр добавил, что в абсолютных цифрах количество больных больше в Киеве и Харькове. Однако в расчете на 100 тысяч населения в лидерах Западная Украина.

По его словам, в западных областях также более значительная загруженность медучреждений из-за роста больных коронавирусом.

"Если мы увидим, что будет угроза сверхнагрузках на систему здравоохранения, тогда будем предлагать ввести красный уровень эпидемической опасности в конкретной области", - уточнил Ляшко.

Напомним, что в ближайшее время правительство планирует принять решение о переводе Украины в "желтую" зону карантина.

COVID-19 Минздрав карантин красная зона

 
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