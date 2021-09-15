На Донбасі знову затишшя: лише один обстріл за добу
У середу, 15 вересня, збройні формування Російської Федерації один раз порушили режим припинення вогню на Донбасі
Про це пише RegioNews з посиланням на пресцентр штабу операції Об'єднаних сил.
Так, ворожий обстріл був зафіксований поблизу населеного пункту Новолуганське. Окупанти обстріляли позиції українських військовослужбовців зі стрілецької зброї.
"Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представникам ОБСЄ через українську сторону СЦКК", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що днями окупанти на Донбасі наростили обстріли. Так, протягом 13 вересня було зафіксовано 12 порушень режиму "тиші".
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