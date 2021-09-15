На Донбассе снова затишье: только один обстрел за сутки
В среду, 15 сентября, вооруженные формирования Российской Федерации один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.
Так, вражеский обстрел был зафиксирован вблизи населенного пункта Новолуганское. Оккупанты обстреляли позиции украинских военнослужащих из стрелкового оружия.
"О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через украинскую сторону СЦКК", - говорится в сообщении.
Напомним, что на днях оккупанты на Донбассе нарастили обстрелы. Так, в течение 13 сентября было зафиксировано 12 нарушений режима "тишины".
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