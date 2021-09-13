В Інтернет "злили" 53 мільйони записів про персональні дані українців

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В Інтернеті виявлено базу даних жителів України, що може містити майже 53 мільйони записів про персональні дані

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Офісу омбудсмена.

На одному із веб-сайтів у мережі Інтернет виявлено базу даних жителів України, що може містити персональні дані: ПІБ, дату народження, номер телефону, населений пункт, вулицю, номер будинку та квартири", - йдеться у повідомленні.

За інформацією, розміщеною на зазначеному веб-сайті, в базі може міститись майже 53 мільйони записів.

Раніше повідомлялось, що СБУ за місяць блокувала 43 кібератаки на державні сайти.