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13 сентября 2021, 14:34 124

В Интернет "слили" 53 миллиона записей о персональных данных украинцев

13 сентября 2021, 14:34 124
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Фото: из открытых источников
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В Интернете обнаружена база данных жителей Украины, которая может содержать почти 53 миллиона записей о персональных данных

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Офиса омбудсмена.

На одном из веб-сайтов в сети Интернет выявили базу данных жителей Украины, которая может содержать персональные данные: ФИО, дату рождения, номер телефона, населенный пункт, улицу, номер дома и квартиры", - говорится в сообщении.

По информации, размещенной на указанном веб-сайте, в базе может содержаться почти 53 миллиона записей.

Ранее сообщалось, что СБУ за месяц блокировала 43 кибератаки на государственные сайты.

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