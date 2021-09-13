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COVID в Україні: за добу виявили ще 1200 нових випадків зараження
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13 вересня 2021, 09:01 58

COVID в Україні: за добу виявили ще 1200 нових випадків зараження

13 вересня 2021, 09:01 58
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Фото: з відкритих джерел
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В Україні за 12 вересня виявили 1 205 нових хворих на коронавірус. Найбільша кількість нових хворих у Києві та Тернопільській області

Як передає RegioNews про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.

Крім Києва, в якому зафіксували 166 нових випадків, "лідерами" по захворюваності є Тернопільська (148), Чернівецька (120), Житомирська (88) і Львівська (86) області.

Всього за добу госпіталізували 833 людини, 18 хворих померли, одужали 758 осіб. Серед захворілих за добу - 149 дітей та 23 медпрацівники.

Крім того, за добу протестовано: методом ПЛР – 10 668 осіб, методом ІФА – 1 659 осіб, експрес-тестами – 9 147 осіб.

За весь час пандемії в Україні захворіли 2 317 824 особи, з них одужали 2 221 868 осіб, 54 360 хворих померли.

Нагадаємо, що з 13 вересня Україну планували перевести в "жовту" зону карантину, однак це рішення відтермінували.

карантин коронавірус пандемія МОЗ ушпиталення медики

 
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