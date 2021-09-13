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COVID в Украине: за сутки выявили еще 1200 новых случаев заражения
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13 сентября 2021, 09:01 59

COVID в Украине: за сутки выявили еще 1200 новых случаев заражения

13 сентября 2021, 09:01 59
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Фото: из открытых источников
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В Украине за 12 сентября обнаружили 1 205 новых больных на коронавирус. Наибольшее количество новых больных в Киеве и Тернопольской области

Как передает RegioNews об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

Кроме Киева, в котором зафиксировали 166 новых случаев, "лидерами" по заболеваемости является Тернопольская (148), Черновицкая (120), Житомирская (88) и Львовская (86) области.

Всего за сутки госпитализировали 833 человека, 18 больных скончались, выздоровели 758 человек. Среди заболевших за сутки - 149 детей и 23 медработника.

Кроме того, за сутки протестировано: методом ПЦР – 10 668 человек, методом ИФА – 1 659 человек, экспресс-тестами – 9 147 человек.

За все время пандемии в Украине заболели 2 317 824 человек, из них выздоровели 2 221 868 человек, 54 360 больных умерли.

Напомним, что с 13 сентября Украину планировали перевести в "желтую" зону карантина, однако это решение отсрочили.

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