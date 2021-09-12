В Україні буде змінено адаптивний карантин, - Ляшко

Фото: МОЗ

В Україні працюють над змінами до адаптивного карантину

Про це пише RegioNews з посиланням на заяву міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка в ефірі "Україна 24".

Ляшко пояснив, що юридичні правки для внесення змін до адаптивного карантину наразі МОЗ відпрацьовує з Міністерством юстиції.

"Щойно буде висновок Міністерства юстиції, ми будемо просити прем'єра скликати позачерговий Кабмін, де буде розглянуте питання внесення змін до постанови про адаптивний карантин", - висловився голова МОЗ.

Міністр нагадав, що карантин набуде чинності через сім днів, після того, як уряд схвалить відповідну постанову.

"Тоді будуть всі підстави національної комісії ТЕБ та НС зібратися і оголосити на території України жовтий рівень епідемічної небезпеки, а "червоний" буде встановлюватися для певної конкретної області", - додав міністр.

Нагадаємо, що з 13 вересня Україну планували перевести у "жовту" зону карантину, однак це рішення відтермінували.

Також повідомлялося, що столичне метро може обмежити роботу через карантин.