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В Україні буде змінено адаптивний карантин, - Ляшко
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12 вересня 2021, 13:55 1986

В Україні буде змінено адаптивний карантин, - Ляшко

12 вересня 2021, 13:55 1986
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Фото: МОЗ
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В Україні працюють над змінами до адаптивного карантину

Про це пише RegioNews з посиланням на заяву міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка в ефірі "Україна 24".

Ляшко пояснив, що юридичні правки для внесення змін до адаптивного карантину наразі МОЗ відпрацьовує з Міністерством юстиції.

"Щойно буде висновок Міністерства юстиції, ми будемо просити прем'єра скликати позачерговий Кабмін, де буде розглянуте питання внесення змін до постанови про адаптивний карантин", - висловився голова МОЗ.

Міністр нагадав, що карантин набуде чинності через сім днів, після того, як уряд схвалить відповідну постанову.

"Тоді будуть всі підстави національної комісії ТЕБ та НС зібратися і оголосити на території України жовтий рівень епідемічної небезпеки, а "червоний" буде встановлюватися для певної конкретної області", - додав міністр.

Нагадаємо, що з 13 вересня Україну планували перевести у "жовту" зону карантину, однак це рішення відтермінували.

Також повідомлялося, що столичне метро може обмежити роботу через карантин.

коронавірус Україна карантин МОЗ Віктор Ляшко

 
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