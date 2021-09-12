В Украине будет изменен адаптивный карантин, - Ляшко

Фото: Минздрав

В Украине работают над изменениями в адаптивный карантин

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на заявление министра здравоохранения Виктора Ляшко в эфире "Украина 24".

Ляшко пояснил, что юридические правки для внесения изменений в адаптивный карантин сейчас Минздрав отрабатывает с Министерством юстиции.

"Как только будет заключение Министерства юстиции, мы будем просить премьера созвать внеочередной Кабмин, где будет рассмотрен вопрос внесения изменений в постановление об адаптивном карантине", - высказался глава Минздрава.

Министр напомнил, что карантин вступит в силу через семь дней, после того, как правительство одобрит соответствующее постановление.

"Тогда будут все основания национальной комиссии ТЭБ и ЧС собраться и объявить на территории Украины желтый уровень эпидемической опасности, а "красный" будут устанавливаться для определенной конкретной области", - добавил министр.

Напомним, что с 13 сентября Украину планировали перевести в "желтую" зону карантина, однако это решение отсрочили.

Также сообщалось, что столичное метро может ограничить работу из-за карантина.